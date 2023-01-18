瑞銀汪濤：陸今年經濟可望好轉 Q2增長率加速至7.2%

隨著大陸放寬疫情防控措施，瑞銀首席中國經濟學家汪濤18日發布最新報告指出，當前大陸多數地區的新冠疫情感染可能已經達峰，未來幾周內將明顯回落，預計消費在春節後出現大幅反彈、經濟增長動能有望好轉。今年第1季，大陸GDP年增率在小幅放緩至2.4%後，第2季將加速至7.2%。

大陸國家統計局17日公布數據顯示，2022年大陸國內生產毛額（GDP）成長率為3%，第4季單季數據為2.9%。

汪濤指出，大陸去年第4季GDP成長率從第3季的3.9%放緩至2.9%，表現強於預期，主因是消費和服務活動在疫情爆發衝擊下，依然比市場預期更有韌性，以及基建投資保持穩健，而出口和房地產活動則進一步走弱。

展望未來，汪濤表示，大陸大多數地區的新冠疫情可能已經在12月底至1月初達峰，並可能在未來幾周內明顯回落，預計在消費在春節後大幅反彈，超額儲蓄的釋放和勞動力市場的改善應是重要支撐。另一方面，得益於政策支持加碼和經濟逐漸復甦，預計房地產銷售和新開工在未來兩到三個月轉趨穩定，接著月增率開始反彈。

在此之下，汪濤在報告中指出，預計2023年第1季，大陸GDP年增率將小幅放緩至2.4%，接著由於消費反彈和房地產在低位穩定後有所回升，第2季GDP年增率家加速至7.2%。

不過，報告也指出，鑒於預計大陸不會進行大規模收入和消費補貼，過去長期以來的疫情限制對居民和企業仍有持續影響，2023年全年實際消費增速可能會呈現溫和反彈，至6.6%，基建投資和製造業資本開支可能在2022年的強勁成長後放緩。

另，隨著全球經濟放緩，出口預計下跌，所以整體而言，瑞銀維持對2023年，大陸GDP年增率為4.9%的預測不變。