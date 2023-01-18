去年GDP保3 陸外交部：新一年必將整體好轉

面對疫情和國際情勢等因素影響，大陸去年國內生產毛額（GDP）成長率「保3」，高於外界預期，但仍遠低於5.5%的設定目標。對此，大陸外交部發言人汪文斌18日強調，「新一年的中國經濟必將呈現整體好轉，實現更大發展，為世界經濟作出更大貢獻。」

大陸外交部18下午召開記者會，面對媒體提問有關2022年大陸國民經濟運行情況數據，以及外媒評論稱，今年大陸經濟成長將明顯加快的問題時，汪文斌做出上述回應。

汪文斌說，2022年在世紀疫情反覆延宕和世界經濟持續低迷的考驗下，大陸高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀調控力度，有效應對超預期因素衝擊，穩住了宏觀經濟大盤，經濟總量和人均水平持續提高，這份成績的取得殊為不易，充分表明大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期好轉的基本面沒有改變。

汪文斌指出，近期不少國際投資機構認為，隨著大陸優化調整疫情防控措施，預計今年大陸經濟將出現持續快速的提振。他說，相信隨著大陸疫情防控轉入新階段，生產生活秩序加快恢復，經濟成長的內生動力將不斷積聚增強，深化改革開放的紅利將持續釋放，「新一年的中國經濟必將呈現整體好轉，實現更大發展，為世界經濟作出更大貢獻。」

大陸國家統計局17日公布數據顯示，2022年大陸GDP成長率為3%，在此之前，瑞銀、世界銀行等預測，2022年大陸GDP成長率將僅2.7%左右。

不過，3%的GDP成長率仍是1976年後次低，2020年疫情爆發時，該年大陸GDP成長率僅2.2%。