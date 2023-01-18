美國對大陸晶片管制擴大至澳門 即日起生效

據路透報導，美國拜登政府對中國大陸的晶片管制擴大至澳門，以避免中國大陸透過澳門來逃避制裁。

美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）於當地時間17日發布公告，更新2022年10月7日對中國大陸晶片產業的出口管制，將澳門一併納為管控對象。更新在1月17日當天生效。

據BIS公告，2022年10月7日的出口管制政策同樣適用於澳門，包括對半導體先進製程以及設備和超算產品技術出口的「外國直接產品準則」（FDPR）、相關生產設備的出口限制、「美國人」相關限制以及對在華部分外企的暫時豁免許可等，以阻撓中國大陸的軍事現代化並懲罰其侵犯人權的行為。

FDPR主要用於控制美國技術的交易，實質上就是如果產品使用美國技術製造，美國政府都有權阻止其銷售，至2020年更擴大適用範圍，即使在外國製造，若採用美國技術者同樣受限，目的是阻止其他國家超越美國。

BIS指出，自 1999 年澳門從葡萄牙政府手中回歸中國大陸以來，澳門一直是中國大陸的一個特別行政區，並補充說中國大陸在經濟和商業關係方面給予澳門有限的自主權。