睽違3年半！ 漫威重回大陸院線 《黑豹2》等官宣定檔

大陸官方在去年12月批准美國電影《阿凡達2》上映後，近日美國漫威電影再度於大陸影院定檔。漫威影業17日官宣，《黑豹 2》定檔2月7日，而另一部《蟻人與黃蜂女：量子狂潮》定檔2月17日。而距離上次漫威電影在陸上映已經是三年之前。

綜合陸媒報導，上一部在大陸上映的漫威電影可追溯到2019年6月28日上映的《蜘蛛俠：英雄遠征》。經估算，這次新定檔已經時隔1,320天。

前幾年，漫威電影因在價值觀上與大陸官方意識形態不符而被禁映。比如2021年上映的漫威首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》，有消息指出，電影中由梁朝偉飾演的「滿大人」一角（角色名稱為「文武」）原型與「傅滿洲」（Fu Manchu）相似，該人物為西方人眼中的「黃禍」，有「辱華」之嫌，加上該片男主角劉思慕曾發表不當言論，所以遭到大陸廣電總局下架。

而《永恆族》一片導演趙婷因傳出過去言論涉嫌辱華，所以無緣在大陸上映。此外，2022年《奇異博士2：失控多元宇宙》則疑涉同性戀題材及被發現出現《大紀元時報》報紙箱有關，而被大陸官方禁映；此前禁映的漫威電影還有2021年涉嫌「辱俄」的《黑寡婦》。

另一方面，2019年的《蜘蛛俠︰不戰無歸》也被禁映，但原因模糊，有說法認為該片片頭有尚氣閃過，或是受到前幾部禁映作品影響，未能在大陸上映顯得較冤。