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陸2022年FDI逾1800億美元 年增8%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部18日公布2022年大陸FDI數據，以美元計價年增8%。(新華社)
大陸商務部18日公布2022年大陸FDI數據，以美元計價年增8%。(新華社)

大陸商務部18日公布數據顯示，2022年實際使用外資（FDI）金額為人民幣1.23兆元，按可比口徑按年增長6.3%，折合1,891.3億美元，年增8%。

為了確實掌握外商投資的狀況，大陸官方一般使用「實際使用外資」來統計，該數據意指在與外商簽訂合約之後，實際到達的外資款項。

就產業類別分，大陸商務部數據顯示，製造業實際使用外資為人民幣3,237億元，年增46.1%，佔全國26.3%，較2021年提升7.8個百分點；高技術產業實際使用外資增長28.3%，佔全國36.1%，較2021年提升7.1個百分點，其中電子及通訊設備製造、科技成果轉化服務及訊息服務分別增長56.8%、35%和21.3%。

以地區看，中部、西部地區實現增長，實際使用外資分別成長21.9%和14.1%，高於大陸全國平均水平15.6和7.8個百分點。

就投資來源國別來看，投資增幅較大為南韓、德國及英國等，分別增長64.2%、52.9%及40.7%。歐盟、一帶一路沿線國家及東協對陸投資，分別增長92.2%、17.2%及8.2%。

值得注意的是，去年大項目帶動作用增強。合約外資1億美元以上大項目實到外資6,534.7億元人民幣，增長15.3%，佔全國實際使用外資的53%。

不過，大陸2022年全年FDI增幅較2021年回落。2021年以人民幣計算的FDI年增14.9%，該年規模創下新高。

外資 人民幣 大陸商務部

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