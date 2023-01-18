快訊

評／學測國文「文白之爭」入題　跳脫讀死書的學生較有利

普發6千恐拖到4月？柯建銘：草案4版本 明天絕不會有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行單日淨投放2.3兆元 再創近三年新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行18日再進行公開市場操作，單日放水2.3兆元，創近三年新高。（路透社資料照片）
人行18日再進行公開市場操作，單日放水2.3兆元，創近三年新高。（路透社資料照片）

中國人民銀行（大陸央行）單日向金融市場淨投放資金再刷新前一日紀錄，據計算，人行今（18）日透過公開市場操淨投放人民幣5,150億元（約新台幣2.3兆），單日逆回購操作規模創2020年2月10日以來近三年新高。。

人行18日公告，為對沖政府債券發行繳款、現金投放等因素影響，且維護春節前流動性平穩，在公開市場開展人民幣5,800億元（約新台幣2.6兆元）逆回購操作，包含7天期人民幣1,330億元和14天期人民幣4,470億元，利率仍分別持平在2%和2.15%，而今日有人民幣650億元7天期逆回購到期。

鄰近春節這一周，人行已連續3日開展大手筆放水。人行先是在16日進行人民幣740億元14天期逆回購操作和人民幣820億元7天期逆回購操作，得標利率分別為2.15%和2.00%。與此同時，人行還超額平價續作人民幣7,790億元中期借貸便利（MLF）。

緊接著，人行又在17日開展人民幣2,050億元7天期和人民幣3,010億14天期逆回購操作，得標利率分別為2.0%、2.15%。

事實上，人行有在月末節前加大逆回購操作的慣例，但今年進入1月以來，人行多透過「7天+14天」的組合方式向市場投放流動性，且操作規模均維持在人民幣2,000億元以下。

對於上述人行操作，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，近期市場利率有所上升，反映機構資金需求有所增加，人行適度加大公開市場操作力度，滿足機構需求，平穩市場資金面。由於春節臨近，機構融資趨謹慎，跨節資金需求增加，導致市場流動性有所收斂，市場利率上升。不過從利率上升幅度看，市場預期穩定。

此前，民生銀行首席經濟學家溫彬分析，人行一系列的工具組合，顯現呵護資金面，可有效平穩市場預期，更好發揮貨幣和債券市場在降低市場主體融資成本中的作用。整體看，節前流動性儘管承壓，但壓力可控。

人民幣 春節

延伸閱讀

迎春花！春節應景花卉怎麼挑、怎麼選 一次看清楚

春節開車返鄉出遊台東 一定要減速避免傷荷包 ！

澎湖馬公四維路段人行空間改善 凸出植栽槽全拆除

新北三鶯大橋改建 主橋1月15日起開放通行

相關新聞

新聞分析／人口生不如死 陸經濟迎新變局

大陸國家統計局昨發布去年國民經濟運行數據，統計局長康義首度提搶上馬，顯出局方事前就認定發布內容事關重大。果然，發布核心內...

特斯拉降價見效 上周在陸日均銷量猛增七成至1.26萬輛

美國電動汽車大廠特斯拉大降價促銷策略見效，據招銀國際公布的最新數據顯示，特斯拉1月在中國大陸市場的零售銷售猛增，於1月9...

陸去年經濟成長率 勉強保3

面對疫情和國際情勢等衝擊，大陸國家統計局昨公布，大陸去年經濟成長率為百分之三，在外界多不看好情況下，勉強「保三」，也遠低...

進入估值重估階段 陸股漲幅空間大

陸股自2022年10月底在空方情緒宣洩後，展開了大反彈。2023年中國市場是否就此揮別陰霾，步入多頭行情，是當前所有投資人關切的問題。

陸工業增加值 連三月回落

大陸國家統計局昨（17）日公布去年12月宏觀經濟數據，受疫情影響， 12月規模以上工業增加值再度回落，年增1.3%，比上...

廣東拚經濟 力衝高質量製造業

廣東省兩會16日落下帷幕。開年拚經濟，「製造業當家」成為代表委員們連日來熱議的話題之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。