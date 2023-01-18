人行單日淨投放2.3兆元 再創近三年新高

中國人民銀行（大陸央行）單日向金融市場淨投放資金再刷新前一日紀錄，據計算，人行今（18）日透過公開市場操淨投放人民幣5,150億元（約新台幣2.3兆），單日逆回購操作規模創2020年2月10日以來近三年新高。。

人行18日公告，為對沖政府債券發行繳款、現金投放等因素影響，且維護春節前流動性平穩，在公開市場開展人民幣5,800億元（約新台幣2.6兆元）逆回購操作，包含7天期人民幣1,330億元和14天期人民幣4,470億元，利率仍分別持平在2%和2.15%，而今日有人民幣650億元7天期逆回購到期。

鄰近春節這一周，人行已連續3日開展大手筆放水。人行先是在16日進行人民幣740億元14天期逆回購操作和人民幣820億元7天期逆回購操作，得標利率分別為2.15%和2.00%。與此同時，人行還超額平價續作人民幣7,790億元中期借貸便利（MLF）。

緊接著，人行又在17日開展人民幣2,050億元7天期和人民幣3,010億14天期逆回購操作，得標利率分別為2.0%、2.15%。

事實上，人行有在月末節前加大逆回購操作的慣例，但今年進入1月以來，人行多透過「7天+14天」的組合方式向市場投放流動性，且操作規模均維持在人民幣2,000億元以下。

對於上述人行操作，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，近期市場利率有所上升，反映機構資金需求有所增加，人行適度加大公開市場操作力度，滿足機構需求，平穩市場資金面。由於春節臨近，機構融資趨謹慎，跨節資金需求增加，導致市場流動性有所收斂，市場利率上升。不過從利率上升幅度看，市場預期穩定。

此前，民生銀行首席經濟學家溫彬分析，人行一系列的工具組合，顯現呵護資金面，可有效平穩市場預期，更好發揮貨幣和債券市場在降低市場主體融資成本中的作用。整體看，節前流動性儘管承壓，但壓力可控。