陸三部門出手「打鐵」！ 告誡不得炒作鐵礦石

大陸官方今年以來兩度出手整頓鐵礦石價格。據大陸發改委微信公眾號18日消息，發改委等三部門近日組織鐵礦石貿易企業、期貨公司等召開會議，分析鐵礦石市場和價格形勢，提醒告誡有關企業依法合規經營，不得編造發布虛假訊息，不得選擇性引用數據和訊息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散布漲價訊息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作等。

事實上，發改委官方公眾號已在15日做出告誡，指出近日大陸有個別鐵礦石資訊企業轉發不實舊聞，對市場造成不良影響，並警告相關企業不得編造發布虛假訊息，不得捏造散布漲價訊息、哄抬價格。鐵礦石期貨價格在16日約下跌4%。

去年11月以來，鐵礦石期貨漲不休，截至今年1月3日，鐵礦石期貨2301合約報收每噸人民幣863.5元，創半年以來新高。對此，發改委隨即在6日發出今年首個預警，並組織相關專家召開會議，分析研判鐵礦石市場與價格形勢。

發改委的預警初期達到作用，鐵礦石價格9日下跌2.49%。但之後又抬升，鐵礦石價格在13日又漲3.4%，創半年以來新高，且較去年11月初價格漲約4成。

據證券日報報導，有業內人士分析，發改委強化監管，是因為近期鐵礦石價格在炒作下上漲過快，已經背離了行業基本面，不利於鋼鐵行業的持續健康發展。該人士指出，冬季本就鋼鐵行業淡季，今年冬季在低利潤背景下企業開工率下滑，對鐵礦石的需求進一步下降。在這種情況下，鐵礦石價格卻逆勢上漲且幅度巨大，背後應該是有資金推動。

對於鐵礦石上漲，業內關注兩方面：一是在政策支持下，地產復甦料帶動鋼鐵需求回暖；二是鋼鐵企業補庫會拉動短期鐵礦石需求增長。

展望後市，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，2023年鐵礦石市場供需將趨向寬鬆，鐵礦石價格將有一定幅度下移。一方面，今年大陸鋼鐵產量釋放仍將小幅下滑，而廢鋼應用比例擴大會帶動鐵礦石需求繼續回落；另一方面，預計2023年全球鐵礦石供應有一定的增量。包括印度鐵礦石出口關稅下調、中國基石計畫加快推進等。