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劉鶴：今年經濟會整體性好轉

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴17日在世界經濟論壇上表示，大陸疫情防控轉型總體平穩順利，相信2023年大陸經濟會實現整體性的好轉，經濟增速達到正常水平是很大機率事件，預期今年大陸進口會明顯增加，企業投資會大幅度增長，居民消費會回歸常態。

香港信報報導，他繼續指出，有人說大陸要搞計劃經濟，「這是根本不可能的」；大陸要保護競爭、反對壟斷，保護產權，全面弘揚企業家精神。

劉鶴提到，大陸金融體系總體保持穩健，守住了不發生系統性風險的底線，而房地產是大陸重要的支柱產業，當局高度重視房地產價格和銷售急劇下降，將透過保護契約和產權，穩定市場預期，並放鬆房地產管制舉措，從而有效擴大需求，使房地產公司具備造血功能。

他說，應高度重視對新興市場國家產生的外溢影響，防加重債務和金融風險。

房地產 劉鶴

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