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陸工業增加值 連三月回落

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸去年12月工業增加值再度回落，年增1.3%，比上月回落0.9個百分點，增速連三月趨緩。（網路照片）
大陸去年12月工業增加值再度回落，年增1.3%，比上月回落0.9個百分點，增速連三月趨緩。（網路照片）

大陸國家統計局昨（17）日公布去年12月宏觀經濟數據，受疫情影響， 12月規模以上工業增加值再度回落，年增1.3%，比上月回落0.9個百分點，增速連三月趨緩，累計全年年增3.6%。去年12月國有控股企業增加值年增1.9%；股份制企業增長3.5%，外商及港、澳、台商投資企業下降7.5%；私營企業增長0.5%。

分產品看，去年12月有207種產品產量增長。其中新能源汽車81萬輛，增長55.5%，但增速回落。

而作為消費關鍵指標的社會消費品零售額，繼去年11月下降5.9%後，去年12月年減1.8%，年增率連續第三個月負增長，但下滑程度較上月大幅放緩，全年社零增速小幅下滑0.2%。

去年全年固定資產投資年增5.1%，增速比2021年加快0.2個百分點，但低於去年前11月的5.3%。其中民間固定資產投資年增0.9%。

分登記註冊類型看，內資企業固定資產投資比上年增長5.5%，港澳台商企業固定資產投資增長0.2%，外商固定資產投資下降4.7%。

大陸國家統計局局長康義昨日表示，2022年固定資產投資保持穩定增長，結構不斷優化，投資對穩增長、調結構發揮了比較好的關鍵作用。2023年，預計固定資產投資將繼續保持增長。

康義還指出，今年大陸經濟一定會整體好轉，對消費市場充滿信心，將逐步恢復正常；不過世界經濟可能面臨滯脹，境內經濟恢復基礎還不牢固，推動整體經濟好轉仍須付出艱苦努力。

香港信報報導，華泰資產表示，去年12月經濟比預期好很多，消費尤其超預期，但是信心非常疲弱，消費全年負增長、民間投資全年近乎零增長，出口第4季也回落很快，這都帶來很大不確定性。

資產 台商

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