德陽造高精度五軸數控刀具磨床 即將下線

由四川德陽傑創科技有限公司，聯合四川工程職業技術學院研發打造的高精度五軸數控刀具磨床設備，近日正式進入總裝階段，預計春節後下線，從而為「德陽造」再添濃墨重彩的一筆。

高精度五軸數控刀具磨床，主要應用於航空發動機、燃氣輪機、汽輪機葉盤、葉片等關鍵零部件加工所需的關鍵刀具生產。

這些葉盤、葉片等因結構複雜，所用高溫合金以及鈦合金材料難於加工，精度要求極高，是一塊「硬骨頭」；而高精度五軸數控刀具磨床及其生產的刀具，便是啃下這塊硬骨頭的「鐵嘴鋼牙」。

據了解，在該設備的研製過程中，傑創科技和工程職業技術學院在關鍵核心技術上全力攻堅，共獲得發明專利2項，實用新型專利27項，並成功突破了基於高溫合金等材料加工用的五軸聯動數控刀具磨床設計與製造、編程軟體、精度控制、數控系統、高精度複雜型線刀具設計製造等關鍵技術，有望替代進口產品，真正實現關鍵核心技術自主可控。

德陽是大陸西部重要的重大裝備製造基地，這一次首台「德陽造」高精度五軸數控刀具磨床下線在即，標誌著具有國際先進水平的此類磨床率先實現了自主總裝生產能力，是德陽裝備製造業水平再上台階的一個重要里程碑。