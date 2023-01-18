大陸去年GDP成長3%

中國大陸公布2022年國內生產毛額（GDP）人民幣121兆207億元（約新台幣544兆元），創下歷史新高，年增3％，這是繼新冠疫情爆發的2020年僅成長2.2%後，50年來第二低數據，且遠低於官方去年訂下的5.5%成長目標，顯示動態清零嚴重衝擊經濟成長。

中新社報導，大陸國家統計局昨（17）日公布GDP數據顯示，去年第1季GDP年增4.8％，第2季年增0.4％，第3季年增3.9％，第4季年增2.9％。

不過，大陸去年第4季疫情大爆發後，原本外界預期當季GDP可能會很慘，沒想到還成長2.9%，優於外界預期的1.6%，去年GDP增3%，也優於預期的2.7%。

大陸國家統計局局長康義分析，去年大陸全國工業增加值達人民幣40.2兆元，製造業增加值達人民幣33.5兆元，均居世界首位，工業對經濟增長貢獻率達到36％，顯示工業「壓艙石」作用得到有效發揮。

資料顯示，2022年全年，大陸全國規模以上工業增加值比前年成長3.6%。分三大門類來看，採礦業增加值成長7.3%，製造業成長3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業成長5%。

康義指出，國際形勢依然複雜嚴峻，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力仍較大，經濟恢復基礎不牢固，下階段要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，著力穩增長、穩就業、穩物價，推動經濟運行整體好轉，努力實現質的有效提升和量的合理成長。

華爾街日報分析，中國大陸經濟成長率放緩到幾十年來最慢速度之一，凸顯大陸政府在2022年底突然喊卡的「動態清零」政策代價高昂，但這也為2023年經濟反彈奠定基礎 ，一些經濟學家預測，在美國及歐洲經濟面臨衰退之際，大陸在2023年由消費拉動的經濟復甦將支撐全球的經濟成長。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，隨著第一波感染高峰結束，經濟活動可能在春節假期後開始逐步復甦，第2季開始GDP年增率或大幅反彈，同時政策支持有望加碼，推動2023年全年GDP年增率至4.9%。