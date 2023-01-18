Q1仍有降準降息可能

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸官方媒體引述多名專家的話指出，受到境內有效需求不足，穩增長政策需要適度加力，預計第1季前後大陸仍有降準降息可能。

上海證券報引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華的話報導，預計第1季前後大陸仍有降準降息的可能，主要是境內有效需求不足仍是主要矛盾，外需前景趨弱，境內穩增長政策需要適度加力。

周茂華指出，透過降準降息，引導金融機構合理降低實體經濟融資成本，增強金融機構擴張信貸能力，加大穩經濟增長力度，有助於提振市場信心。

報導又引述分析人士的話指出，由於目前銀行淨息差收窄以及近期房地產市場平穩運行仍需進一步發力，目前業內對1年期貸款市場報價利率（LPR）報價沒有下調預期，但5年期LPR將下調5個基點。

證券日報報導，本月LPR預計將於1月20日公布，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，儘管1月中期借貸便利（MLF）利率保持不變，但本月5年期以上LPR仍存在下調可能。2022年9月以來商業銀行啟動新一輪銀行存款利率下調，加上去年12月降準落實，將為下調5年期以上LPR提供動力。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟也表示，考量到有效降低購房負擔和貸款成本以提升居民購房需求的政策取向，不排除本月5年期以上LPR非對稱下調的可能性。

實體經濟 房地產 上海

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