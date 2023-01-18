人行逆回購 放錢2.2兆

春節將近，大陸銀行資金面趨緊，中國人民銀行昨（17）日開展人民幣2,050億元7天期逆回購操作、3,010億元14天期逆回購操作，共計人民幣5,060億（約新台幣2.3兆元），利率分別2.0%、2.15%。而17日有人民幣20億元逆回購到期，因此淨投放人民幣5,040億元（約新台幣2.2兆元），創2019年1月以來的四年新高，以穩定春節資金流動性。

前一天，人行甫進行中期借貸便利（MLF）超額續做。開展人民幣7,790億元MLF操作和人民幣1,560億元公開市場逆回購操作。MLF操作利率、7天期逆回購利率和14天期逆回購利率都與上期持平。

短期利率在16日上行，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜上行32.6個基點，報1.568%。7天Shibor上行11.4個基點，報2.054%。

春節前後的流動性為市場所關注焦點。民生銀行首席經濟學家溫彬分析，1月除了民眾提現需求增加、也是傳統繳稅大月，同時還是存貸款「開門紅」時間點，這皆導致流動性承壓。因此，他認為人行提前布局14天期逆回購跨節資金，配合MLF增量投放以及結構性政策工具發力等來平抑資金面波動，支持銀行機構加大貸款投放。

廣發證券研判，春節前夕，受稅期和春節資金需求疊加影響，資金利率趨收斂的方向相對確定，幅度上取決春節前夕人行的投放量。

展望春節後資金面，廣發證券認為，參考往年規律，隨著M0（流通中現金）回流，資金面有望恢復，或推動利率出現階段修復。考慮到長期利率受政策預期及經濟恢復預期的影響，以及短期利率與資金面相關性更高，春節假期後短期利率修復確定性高。

國海證券固定收益團隊負責人靳毅認為，受到春節後現金回流銀行體系影響，資金面在一段時間內或趨於寬鬆。但寬鬆幅度及時長取決於兩因素：一是1月LPR（貸款市場報價利率）是否降息；二是節後居民消費及就業市場復甦狀況，將影響央行對資金面的支持力度。