服裝業投資 增速放緩

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國服裝協會16日披露， 2022年以來，中國大陸服裝行業固定資產投資保持快速增長態勢，但增速有所放緩。2022年1-11月，中國大陸服裝行業固定資產投資完成額同比增長28.1%，增速比上半年放緩5.7個百分點。

中新社報導，中國服裝協會稱，2022年以來，大陸服裝行業經濟運行總體呈現持續放緩態勢，尤其是進入11月，國際環境更趨嚴峻複雜，全球經濟繼續走弱，大陸國內疫情反彈影響加大，大陸國內、國外市場需求收縮趨勢更加明顯，行業經濟運行受到較大衝擊。

2022年以來，大陸服裝行業生產增速持續放緩，規模以上企業工業增加值和服裝產量降幅逐漸加深。2022年1-11月，大陸服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降0.9%。

中國服裝協會表示，儘管面對嚴峻複雜的國際環境及大陸國內市場需求收縮的壓力，大陸服裝企業經營壓力持續上漲，但隨著各項擴內需促消費系列政策逐步落地顯效，消費需求將不斷釋放，2023年大陸國內市場將逐漸回暖。

同時，隨著疫情防控政策優化調整，加上春節傳統消費旺季，各大服裝品牌紛紛推出各種促銷活動，也將進一步加快2023年服裝消費市場回暖。

疫情 資產

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