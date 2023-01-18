湖南破7千億 重慶創新高

各地海關近期披露湖南、重慶及拉薩綜合保稅區備案企業的2022年進出口數據。

中新社報導，長沙海關披露，2022年，湖南省進出口總值實現7058.2億元（人民幣，下同），比2021年增長20.2%，首次突破7000億元關口。其中，出口5154.6億元、同比增長25.3%，進口1903.6億元、同比增長8.3%。

從貿易夥伴來看，2022年，湖南與227個國家和地區建立經貿往來，湘字號企業走進109個國家和地區。東協、美國、歐盟為湖南前三大貿易夥伴，分別進出口1497億元、822.1億元、624.2億元，占湖南進出口總額超4成。

從產品來看，2022年，湖南進出口產品主要包括機電產品、勞動密集型產品、礦產品、農產品等類別。其中，傳統出口優勢特色產品，如軌道交通、工程機械、煙花爆竹、陶瓷、蔬菜等，繼續保持高速增長。

重慶海關副關長、新聞發言人王宏翰介紹說，據海關統計，2022年重慶外貿進出口總值達8158.4億元，創歷史新高，較上年同期增長2%。在大陸西部地區12個省區市中，重慶外貿進出口值繼續保持第2位。

王宏翰介紹說，綜合保稅區是重慶外貿的主要支撐。2022年，重慶綜保區進出口5358.2億元，占同期重慶外貿進出口總值的65.7%。目前，海關已支持重慶形成「1個自貿試驗區＋6個綜保區（西永、兩路果園港、江津、永川、萬州、涪陵）+4個保稅物流中心」開放平台體系，綜保區進出口值連續5年占重慶外貿比重超65%。

拉薩海關披露，2022年1月至11月，拉薩綜合保稅區備案企業進出口總值9.32億元，占西藏全區外貿進出口總值的22.39%。

作為西藏首個海關特殊監管區域，拉薩綜合保稅區是推動西藏外貿發展的新動能和對外開放新平台。

2022年5月27日，拉薩綜合保稅區順利通過驗收，同年7月20日，正式封關運行。目前，在拉薩海關備案的綜保區企業18家，涵蓋保稅加工、保稅物流等等各類企業。