恒大境外債重組 兩方案

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

據彭博報導，陷入困境的中國大陸房地產開發商中國恒大與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩種選擇。與此同時，恒大系三家上市公司16日聯袂宣布更換已合作14年的審計會計師，此舉也引發外界關注。

知情人士表示，恒大境外債務重組第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務，透過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低2％左右。

第二個選項包含債轉股，透過新發行可轉債等混合型證券，將一部分債務轉為中國恒大H股、恒大汽車 和恒大物業的股份；剩餘債務透過分期支付展期，不過展期時間縮短，票面利率將在6％至7％左右。中國恒大將徵求主要債權人的意見，方案條款可能仍會調整。

根據香港經濟日報，此次是中國恒大首次披露重組計劃細節。中國恒大是全球負債最高的地產開發商，其債務重組規模可能將創下大陸企業之最，中國恒大美元債的存續規模約有166億美元。

恒大 債務 房地產

延伸閱讀

公司推「優退」方案勸人自願離職 網分享：科技業早就用這招

尼泊爾空難頻傳的3大原因！30年發生27起墜機慘劇 為何國際民航組織示警也沒用？

台鐵產工不滿低薪抗議 王國材：公司成立後再談第二波

台鐵產工交通部抗議 高喊「沒有真留才、不留王國材」

相關新聞

新聞分析／人口生不如死 陸經濟迎新變局

大陸國家統計局昨發布去年國民經濟運行數據，統計局長康義首度提搶上馬，顯出局方事前就認定發布內容事關重大。果然，發布核心內...

陸去年經濟成長率 勉強保3

面對疫情和國際情勢等衝擊，大陸國家統計局昨公布，大陸去年經濟成長率為百分之三，在外界多不看好情況下，勉強「保三」，也遠低...

大陸去年GDP成長3%

中國大陸公布2022年國內生產毛額（GDP）人民幣121兆207億元（約新台幣544兆元），創下歷史新高，年增3％，這是...

陸工業增加值 連三月回落

大陸國家統計局昨（17）日公布去年12月宏觀經濟數據，受疫情影響， 12月規模以上工業增加值再度回落，年增1.3%，比上...

廣東拚經濟 力衝高質量製造業

廣東省兩會16日落下帷幕。開年拚經濟，「製造業當家」成為代表委員們連日來熱議的話題之一。

人行逆回購 放錢2.2兆

春節將近，大陸銀行資金面趨緊，中國人民銀行昨（17）日開展人民幣2,050億元7天期逆回購操作、3,010億元14天期逆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。