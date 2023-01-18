恒大境外債重組 兩方案

據彭博報導，陷入困境的中國大陸房地產開發商中國恒大與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩種選擇。與此同時，恒大系三家上市公司16日聯袂宣布更換已合作14年的審計會計師，此舉也引發外界關注。

知情人士表示，恒大境外債務重組第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務，透過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低2％左右。

第二個選項包含債轉股，透過新發行可轉債等混合型證券，將一部分債務轉為中國恒大H股、恒大汽車 和恒大物業的股份；剩餘債務透過分期支付展期，不過展期時間縮短，票面利率將在6％至7％左右。中國恒大將徵求主要債權人的意見，方案條款可能仍會調整。

根據香港經濟日報，此次是中國恒大首次披露重組計劃細節。中國恒大是全球負債最高的地產開發商，其債務重組規模可能將創下大陸企業之最，中國恒大美元債的存續規模約有166億美元。