紫光子公司傳分拆上市

有消息指出大陸晶片巨頭紫光集團正研究讓旗下三家子公司分拆上市。彭博報導，知情人士稱紫光集團新東家完成90億美元重組後，正在探索各種方法來削減債務。

目前紫光高層正討論三家子公司的IPO，包括以研發智慧手機和無人機5G晶片的「紫光展銳」(Unisoc)、從事雲計算的「紫光雲」（Unicloud）等。其中紫光展銳的上市可能成為大陸半導體最受關注的IPO之一。

報導援引知情人士說法稱，紫光集團預計出售工業地產，以及將快速增長的業務部門上市來減輕債務負擔。而讓子公司上市的規劃仍在初步討論階段，且高階主管也不排除在海外上市，這些計畫不一定會落實。但能確定的是，紫光集團必須在兩年內籌足資金實現債務股本比下降至50%以下的目標。

該消息引人關注的莫過於紫光展銳上市，紫光展銳是全球少數全面掌握2G／3G／4G／5G、Wi－Fi、藍牙、電視調頻、衛星通信等全場景通信技術的企業之一。此外也是目前中國大陸公開市場僅有的5G晶片供應商，全球公開市場的3家5G晶片企業之一。而據最新一輪融資，紫光展銳估值已超過人民幣600億元。如果後續成功登陸科創板，粗估其市值可能會超人民幣2,000億，目前紫光集團間接控制其35.2%股權。

事實上，在今年開年，紫光集團才有新動作，旗下上市公司紫光股份通過全資子公司「紫光國際」繼續收購ICT巨頭「新華三」49%的股權。收購完成後，紫光股份將全資控股新華三。

紫光集團原先附屬於清華大學，在以打造大陸半導體領頭羊的目標下，長期無序收購擴張，導致財務陷入困境，並在2020年11月爆發嚴重債務危機；北京一中院在2021年7月根據債權人申請，依法裁定紫光集團進入司法重整；2021年12月，管理人與智路建廣正式簽署投資協議，並公布重整方案。整個重整方案歷經僵持、執行後在去年7月11日落地。