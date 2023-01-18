廣東拚經濟 力衝高質量製造業

廣東省兩會16日落下帷幕。開年拚經濟，「製造業當家」成為代表委員們連日來熱議的話題之一。

中新社報導，作為中國大陸經濟第一大省，廣東去年GDP預計達12.8兆元（人民幣，下同），連續34年領跑全大陸。

廣東設下2023年GDP增長5%以上的預期目標，並要以製造業高質量發展為突破口，全力謀劃推動經濟增長。

從「珠江水、廣東糧、嶺南衣、粵家電」，升級到工業機器人、無人機、新能源汽車，如今廣東已成為全球重要的製造業基地。接下來，廣東推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，也必將依靠製造業當家。

「廣東省政府工作報告提到2023年十個方面的重點工作安排，把經濟建設放在了第一位，前六項都是以經濟為主題。」廣東省體制改革研究會執行會長彭澎稱，其中，第二項提出「以實體經濟為本、堅持製造業當家」。應該說，這項工作舉足輕重，影響全局。

「但不可否認，廣東製造業在創新鏈、產業鏈、供應鏈上還存在一些薄弱環節，甚至還被卡脖子。」彭澎認為，廣東在逐步走向後疫情時代的經濟復甦中，要抓住時機，堅定地推進製造業轉型升級，推動製造業實現歷史性轉變，特別要在新能源汽車、人工智能、柔性顯示與雷射顯示等領域實現突破或領先。

近年來，廣東全力打造具有全球影響力的科技和產業創新重鎮，高質量發展邁出新步伐。

廣東省政府工作報告顯示，廣東高起點培育20個戰略性產業集群，形成8個兆元級產業集群。目前，廣東規模以上工業企業達到6.7萬家、高新技術企業達到6.9萬家。

「有科技創新的賦能，才能把製造業這份厚實的家當做大做強。」廣東省人大代表、東莞材料基因高等理工研究院院長張書彥稱，應讓科技創新的成果和市場需求深入結合，完成從科學研究、實驗開發、推廣應用的三級跳。她建議廣東成立專一領域的產業共性技術研究院，強化以產業需求為導向的科技攻關。

廣東提出實施製造業當家一把手工程，在推進兆元級、五千億元級產業集群建設的同時，也要謀劃引進一批新的百億元級大項目。廣東省省長王偉中表示，廣東將統籌推進內外資一體化全產業鏈招商，重點招引根植性強、競爭力強的科技類製造類企業。

數位經濟已成為引領廣東製造業高質量發展的新引擎。廣東省政府工作報告提出，2023年廣東將培育壯大關鍵軟體、工業互聯網、區塊鏈等產業，新推動5000家規模以上工業企業數位化轉型。