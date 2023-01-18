審結逾2萬件 甘肅法院護低碳發展

在16日舉行的甘肅省第十四屆人民代表大會第一次會議第二次全體會議上，甘肅省高級人民法院代理院長王中明和甘肅省人民檢察院代理檢察長沈澗分別作工作報告。保障綠色低碳發展、生態環境司法保護成為甘肅兩院過去五年重點工作，共同護綠加固大陸西部生態安全屏障。

中新社報導，甘肅在中國大陸版圖上宛如一柄玉如意，是黃土高原、青藏高原、內蒙古高原三大高原交會區，覆蓋黃河、長江、內陸河三大流域，是大陸西部生態安全屏障。

「環境資源司法保護走出了甘肅模式。」王中明在報告中稱，過去五年，甘肅法院服務保障綠色低碳發展，設立蘭州環境資源法庭，增設生態旅遊法庭13個、巡迴審判點8個，建立生態修復基地10個，審結案件2.39萬件。

甘肅法院還與黃河流域九省區高級法院，及甘肅隴南、甘南、白銀中院與鄰省（區）法院建立協作機制，促進大江大河生態保護和系統治理。甘肅法院在世界環境司法等會議上介紹經驗。

生態環保也是甘肅省人民檢察院五年工作中的省之大事之一，生態檢查扎實有效推進，並協同相鄰省區攜手保護「母親河」。

沈澗說，甘肅檢察機關落實「用最嚴密法治保護生態環境」的要求，起訴破壞生態環境資源犯罪450人，辦理相關公益訴訟案件3101件。深化跨區域協作，與川、陝、青、寧、新等地檢察機關協同履職，加強黃河上游、祁連山、六盤山、秦巴山生態環境保護。