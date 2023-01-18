川渝協力 新能源汽車生態挑戰

重慶是中國大陸重要的汽車生產基地，具有西部地區最為完整的智能網聯新能源汽車產業鏈。重慶兩會期間，多位代表委員建議，可從川渝協同發展、承接配套產業等方面，助力重慶智能網聯新能源汽車產業提速駛向世界級。

中新社報導，當前，全球汽車產業正加速向新能源化、智能網聯化、高端化、綠色化發展，世界主要汽車工業國家和地方大力發展智能網聯新能源汽車。

2022年8月，重慶市政府印發的「重慶市建設世界級智能網聯新能源汽車產業集群發展規畫（2022—2030年）」提出，到2025年初步形成世界級智能網聯新能源汽車產業集群雛形。

「當下新能源汽車的競爭，已不再是單個品牌間的競爭，而正躍升為生態體系間的競爭，整車企業靠單打獨鬥沒有出路，需要跨行業資源全面融合。」

重慶市人大代表、重慶小康控股有限公司董事長張興明16日表示，重慶整車優勢明顯，四川在智能網聯、汽車零部件方面具有行業優勢，川渝兩地應下好同一盤棋，助力龍頭車企構建新能源汽車生態體系。

「今年的重慶市政府工作報告中提及建設智能網聯新能源汽車萬億級（兆級）產業集群，也為區縣發展帶來巨大機遇。」重慶市人大代表、南川區財政局局長汪曉宇建議，支持南川建設特色產業園區、示範配套基地，重點發展智能網聯新能源汽車配套產業，依託當地豐富水電資源、有利散熱的氣候條件，承接智能網聯相關大數據中心類項目。

「智能網聯汽車產業要快速發展，尤其需要一批懂技術、懂運營的企業家團隊來渝。」重慶市政協委員、西部科學城智能網聯汽車創新中心總經理褚文博建議，結合智能網聯汽車產業發展關鍵技術需求，推進科學家聚集重慶。

同時，鼓勵在渝企業、大學、研究機構加大力度培養智能網聯汽車領域人才，尤其是面向產業應用端的專業技能型人才。