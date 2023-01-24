稱霸11年！為什麼中國大陸富豪屬兔最多？

平凡人致富可能靠能力或投對胎，但為何中國富豪屬兔最多？他們連續11年占比稱霸「胡潤百富榜」，難道這生肖年出生的人天生好手腕？讓我們從數據分析一探究竟。

去年底發布的2022胡潤百富榜，1305位個人財富50億元人民幣以上的企業家登榜，農夫山泉創始人鐘睒睒以4550億元再度成為中國首富，字節跳動的張一鳴和寧德時代的曾毓群分別為二、三名。

依產業來看，上榜人數最多是工業產品行業，佔比12.9%，其次是房地產，佔比9.9%，大健康排名第三，佔比9.2%。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤發現，傳產業明顯上升，「很難想像在一個技術發展這麼快的時代，中國首富是做礦泉水的鐘睒睒，他的財富差不多是第二名做短視頻的張一鳴和第三名做新能源的曾毓群的財富總和」。

側面數據顯示，連續11年屬兔企業家霸榜最多，占了12%，龍和蛇維持第二名（占10%）及第三名（占9.3%），而增加較多的是牛、兔、蛇、猴、雞，鼠則是末位，只占了6.1%。

年齡部分，上榜企業家平均年齡58歲，比2021年多了2歲。 40歲以下（含）的企業家有94位，其中36位是白手起家的。

上榜的1305位企業家中有95位，佔比7%為「繼承財富」，以房地產和傳統製造業為主。

為什麼大陸富豪屬兔最多？

根據「博文財經」分析，屬兔、龍、蛇的人發財機會多，與中國現代史上的「大躍進」有關，還有隨之而來「三年自然災害（飢荒）」。人口出生率銳減，從50年代的平均每年超過2000萬人，驟降至1960年的1392萬人和1961年的1197萬人。

直至1962年才出現反彈，更在1963年（兔年）新生兒2975萬人創紀錄，出生率達到驚人的43.6‰，相當於1963年的人口出生率是2021年的5.8倍。當時兔、龍、蛇這三年的人口出生率，是1949年以來最高的三年。

隨之1963年至1965年出生的人（屬兔、龍、蛇）趕上改革開放，以及私營經濟的春天，有了競爭對手少、工作機會多的現象。因此該三年出生的部分人士，可能是為接班熱身的富二代，也可能就快事業有成，這些族群的人數偏多，所以看起來成功的人士也較多。