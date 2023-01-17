劉鶴：大陸今年經濟增速很大機率達到正常水平

大陸國務院副總理劉鶴17日在達沃斯論壇上表示，大陸疫情防控轉型總體平穩順利，相信2023年大陸經濟會實現整體性的好轉，經濟增速達到正常水平是很大機率事件，預期今年大陸進口會明顯增加，企業投資會大幅度增加，居民消費會回歸常態。

香港信報報導，他續續指出，有人說大陸要搞計劃經濟，「這是根本不可能的」；大陸要保護競爭、反對壟斷，保護產權，全面弘揚企業家精神。

劉鶴提到，大陸金融體系總體保持穩健，守住了不發生系統性風險的底線，而房地產是大陸重要的支柱產業，當局高度重視房地產價格和銷售急劇下降，將透過保護契約和產權，穩定市場預期，並放鬆一些房地產管制舉措，從而有效擴大需求，使房地產公司具備造血功能。

他提到，堅決反對單邊主義、保護主義，希望推動經濟實現再全球化，而共同富裕是要避免兩極分化，絕不搞平均主義、福利主義。在推動共同富裕的過程中，包括外商在內的企業家將發揮發動機的作用，並需要放棄冷戰思維。

劉鶴表示，加強國際宏觀經濟政策協調，平衡好治理通脹和促進經濟增長的關係。需要注意本輪通脹是複合性通脹、成因比較複雜，並呼籲大國在加息同時，應當高度重視對新興市場國家可能產生的外溢影響，防止加重債務和金融風險。