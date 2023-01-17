李克強：電力足經濟才能動力足 民生才能底氣足

大陸國務院總理李克強17日表示，電力足，經濟才能動力足，民生才能底氣足。節後仍是冬季用電高峰，隨著優化調整疫情防控措施的落實，經濟增速將持續回升，電力需求也會增加。要保持能源供應相應增長，加強區域電力調劑和各類電源協同調度，著力提升頂峰保供能力。

春節前夕，李克強17日到國家電網公司考察，透過視訊慰問基層幹部職工。他強調，要進一步抓好電力能源保供穩價，更好服務經濟社會發展大局。

李克強視頻連線國家能源集團滄東電廠、國家電網上海奉賢換流站，與企業員工交流，致以新春祝福。李克強說：「春節是中國人最重要的節日，電力企業要全天候值守，大家是用辛勞點亮萬家燈火，讓群眾能過亮堂、溫暖的春節。」

李克強詳細詢問煤炭供應、價格等情況，對電廠儲煤充足表示肯定。他提到：「春節在即，電力企業要加強設備維護，及時應對可能發生的極端氣候等災害，保障節日供電安全可靠，特別要確保醫療等重點領域和行業用電。」

國家電網負責人匯報了電力保供情況。李克強強調，能源供應關係經濟社會發展大局。過去一年國際能源問題突出、價格大幅波動，境內一段時間高溫少雨加大供電壓力。

在各有關方面共同努力，加快釋放先進煤炭產能，實施系列政策支援煤電企業紓困，保障了境內用能需求，支持了經濟合理增長，滿足了民生需要，特別是為穩物價發揮了重要作用，這極為不易。「要進一步統籌抓好能源和其他重要商品保供穩價，繼續努力推動經濟合理增長、穩定物價水準。」

在國家電力調度控制中心，李克強詳細瞭解電力負荷變化、調度運行情況。他提到，電力足，經濟才能動力足，民生才能底氣足。節後仍是冬季用電高峰，隨著優化調整疫情防控措施的落實，經濟增速將持續回升，電力需求也會增加。

李克強指出，要保持能源供應相應增長，加強區域電力調劑和各類電源協同調度，著力提升頂峰保供能力，保障經濟社會發展用電需求。當前正值隆冬，要支持北方地區從實際出發保障採暖用能，宜電則電、宜煤則煤，確保群眾溫暖過冬。

李克強還表示，大陸處於工業化城鎮化進程之中，能源是基礎的基礎。要深化能源領域市場化改革，強化能源科技創新，不斷提升能源供應保障能力，加強國際能源合作。