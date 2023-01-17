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恒大提兩套境外債重組選項 更換審計會計師受關注

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據彭博報道，陷入困境的中國大陸房地產開發商中國恒大與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩種選擇。(新華社)
據彭博報道，陷入困境的中國大陸房地產開發商中國恒大與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩種選擇。(新華社)

據彭博報道，陷入困境的中國大陸房地產開發商中國恒大與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩種選擇。與此同時，恒大系三家上市公司16日聯袂宣布更換已合作14年的審計會計師，此舉也引發外界關注。

知情人士表示，恒大境外債務重組第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務，透過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低在2％左右。

第二個選項包含債轉股，透過新發行可轉債等混合型證券，將一部分債務轉為中國恒大H股、恒大汽車 和恒大物業 的股份；剩餘債務透過分期支付展期，不過展期時間縮短，票面利率將在6％至7％左右。中國恒大將徵求主要債權人的意見，方案條款可能仍會調整。

香港經濟日報，此次是中國恒大首次披露重組計劃細節。中國恒大是全球負債最高的地產開發商，其債務重組規模或將創下中國企業之最，中國恒大美元債存續規模約有166億美元，距離其美元債首次違約過去已有一年之久，3月20日香港法院將就恒大接獲的清盤呈請舉行聆訊。

此外，16日晚間，中國恒大、恒大物業和恒大汽車均發布更換會計師事務所的公告，羅兵咸永道會計師事務所（PwC）辭任，自16日起生效。同時，恒大系3家上市公司委聘栢誠會計事務所為新的審計機構。

值得一提的是，國際四大會計事務所之一的PwC早在2009年恒大赴港上市就與之合作，中國恒大每年審計報告均由其出具無保留意見。

然而，中國恒大在2021年逐漸爆發出債務危機，並出現恒大物業人民幣134億元被挪用情況，作為審計機構的PwC也受到牽連，於2021年10月和2022年8月兩次被香港財務彙報局調查。

據路透報導，現在更換會計師可能會給恒大帶來更多挑戰，因為恒大要在今年 9 月 20 日之前發布其 2021 年年度業績並完成對其物業服務部門的調查。這些是港交所在 2022 年 3 月停牌後恢復交易的要求，否則它可能面臨退市風險。

恒大 債務危機 香港

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