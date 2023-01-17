消費及房地產拖累 大陸經濟增速創史上最差

大陸國家統計局17日公布數據顯示，2022年GDP按年增3.0％，遠不及年初目標5.5％。具體從拉動經濟「三駕馬車」來看，去年全年投資增速達5.1％（其中房地產投資年減10％），消費按年降0.2％，人民幣計全年出口增10.5％。可以看到，消費及房地產低迷，是拖累去年大陸經濟創下史上最差的主要因素。

大陸國家統計局公布數據顯示，去年全年全國固定資產投資（不含農戶）人民幣57兆2138億元，比上年增長5.1％。分領域看，基礎設施投資增長9.4％，製造業投資增長9.1％，房地產開發投資下降10.0％，為1999年有記錄以來的首次下降。

在消費方面，全年社會消費品零售總額43兆9733億元，按年下降0.2％，優於預期的下降0.8％。單計12月份，社會消費品零售總額按年下降1.8％，降幅比前月收窄4.1個百分點。

在出口方面，按人民幣計，去年全年出口23兆9654億元，增長10.5％。

大陸國家統計局局局長康義解讀，工業「壓艙石」作用得到有效發揮，去年大陸全國工業增加值達到人民幣40.2兆元，製造業增加值達到人民幣33.5兆元，均居世界首位，工業對經濟增長貢獻率達到36％。

不過，去年第四季度以來，海外需求收縮進一步顯現，大陸國內疫情對宏觀經濟的擾動加劇，經濟復甦進程明顯放緩。

康義表示，也要看到國際形勢依然複雜嚴峻，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復基礎仍不牢固。強調下階段要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，著力穩增長、穩就業、穩物價，推動經濟運行整體好轉，努力實現質的有效提升和量的合理增長。

據第一財經，北京大學國民經濟研究中心發布的報告認為，去年第四季度大陸國內疫情對宏觀經濟的擾動加劇，國內需求仍舊偏弱，供需兩端壓力猶在，但各項穩經濟政策舉措逐步落實，後續隨著疫情形勢逐漸好轉，疫情防控新政策助力社會復工復產，經濟基本面仍將呈現緩慢復甦趨勢。

隨著疫情防控措施的優化，中國大陸經濟已出現回暖訊號。目前，國際機構普遍認為中國大陸經濟將自2022年底恢復上行趨勢，關於中國經濟2023年的增長預期，國際金融論壇（IFF）發佈的《IFF2022年全球金融與發展報告》預測，2023年全球經濟增長將達2.8%，中國經濟有望增長4.6%。國際貨幣基金組織和世界銀行最新預測2023年中國經濟將增長4.3%。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤分析，隨著第一波感染高峰結束，預計經濟活動將從2023年初開始逐步復甦，可能在春節假期之後。2023年第二季度開始，GDP年增速或大幅反彈，同時政策支持有望加碼，推動2023年全年GDP年增速上行至4.9%。