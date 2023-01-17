江蘇 展現開放經濟韌性

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據正在召開的江蘇省兩會消息，2022年，江蘇省實際使用外資達304億美元、增長5%左右，規模繼續保持中國大陸首位。

中新社報導，江蘇省第十四屆人民代表大會第一次會議15日在南京開幕，省長許昆林作政府工作報告。報告披露，2022年，江蘇進出口總額達5.45兆元人民幣、增長4.8%。報告還公布，五年間，江蘇累計吸引外資1270億美元，世界五百強企業有392家在江蘇投資。

江蘇是大陸的外貿大省。近年來，江蘇利用外資規模長期位居全大陸第一；進出口總額僅次於廣東，居全大陸第二。

2020年以來，新冠疫情曾導致江蘇進出口、利用外資出現不同程度下滑。江蘇多措並舉，穩外貿、穩外資基本盤，展現出開放型經濟的較強韌性。 　　

2022年以來，面對複雜多變的國際形勢，江蘇推動高水平對外開放，政策組合拳落地見效，外貿穩中提質，區域經貿合作提速升級，開放紅利持續釋放，國際商貿朋友圈越來越大。 　　

中共中央經濟工作會議後，江蘇省委省政府作出部署，外貿企業紛紛組團包機，飛赴海外開拓市場。下一步，該省將更大力度促進外資穩存量、擴增量；加強對各市出國招商團組統籌安排，吸引外資流入；為外商赴大陸從事貿易投資洽談提供最大程度便利；推動外資標誌性項目落地建設，以開放之姿擁抱新機遇。

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