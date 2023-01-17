北京 加大力度吸引利用外資

北京五年來累計利用外資超過750億美元，首都開放型經濟實現逆勢增長。今年，北京市將更大力度吸引和利用外資，針對性做好外資企業服務，推動更多外資標誌性項目落地建設。

中新社報導，15日，北京市代市長殷勇在北京市第十六屆人民代表大會第一次會議上作政府工作報告時這樣說。

殷勇表示，五年來，北京市積極推進高水平制度型開放，累計形成近200項全大陸首創性、突破性開放創新舉措，55項最佳實踐案例和經驗向全大陸複製推廣，北京證券交易所獲批設立並順利開市，成立北京互聯網法院、北京金融法院，中國國際服務貿易交易會、中關村論壇、金融街論壇升級成為國家開放發展的重要平台。

他說，五年來，北京市營商環境實現從跟跑到領跑的轉變，迭代推出五個版本千餘項改革舉措，累計減事項超60%、減時限71%、減材料74%、減證明248項，市區兩級98%以上事項實現網上辦理，頂格落實減稅降費政策，五年累計新增免減退緩稅費5300億元（人民幣，下同），其中2022年超2000億元。

殷勇表示，五年來，北京市累計實際利用外資超過750億美元，擁有自主品牌和自主知識產權的雙自主企業出口額年均增長超過10%，在疫情衝擊和打壓制裁的情況下，首都開放型經濟實現了逆勢增長。

他說，今年北京市將著力增強各類企業活力。深化新一輪國企改革，加強戰略性重組和專業化整合，提升核心競爭力，強化戰略支撐作用。鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。積極促進平台經濟持續健康發展，推動形成一批綠燈投資案例。加大研發創新、場景應用、融資上市等支持力度。更大力度吸引和利用外資，針對性做好外資企業服務，推動更多外資標誌性項目落地建設。