天津 加快打造「中國信創谷」
隨著大陸十四五規劃的推進，中國大陸產業信創和數位化轉型正在邁向深化發展的新階段。剛剛閉幕的天津兩會上，天津市市長張工在政府工作報告中提出，將深化重點產業鏈建設，建設大陸領先的信創產業（信息技術應用創新產業）基地，加快打造「中國信創谷」。
中新社報導，根據《中國信創谷發展規劃（2020—2025年）》，到2025年，中國信創谷的信創產業營業收入將達到人民幣1500億元，成為中國信創產業高質量發展的示範區。
近年來，天津市調結構、換動能，深入實施製造業立市戰略，高起點佈局發展12條重點產業鏈，創新驅動發展能力進一步增強。其中，信創產業是被第一個點將的產業鏈。
「突破關鍵技術，天津將信創產業作為推進自主創新和原始創新、加快新舊動能轉換的重要戰略引擎，不斷加大信創產業佈局力度。」天津市人大代表、麒麟軟件有限公司董事長諶志華表示，天津信創領域地技術優勢正不斷顯現，信創產業發展呈現出蓬勃生機。
2014年，中國電子信息產業集團與天津方面合作，在津落地了兩家信息技術企業，一家瞄準CPU，一家瞄準操作系統，前者叫飛騰，後者叫麒麟。自此，以飛騰CPU+麒麟操作系統為基礎的PK體系初步搭建。
如今，在PK體系的帶動下，中國信創谷實現了從CPU操作系統、數據庫、超算、網路安全到整機終端信創全產品鏈條，匯聚了包括曙光、麒麟軟件、360等1000多家上下游企業。天津已成為大陸信創產業鏈佈局最完整的城市之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言