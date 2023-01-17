天津 加快打造「中國信創谷」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
天津將深化重點產業鏈建設。圖為天津市武清區的交控技術裝備有限公司，工作人員在表面貼裝技術生產線操作。（新華社）
天津將深化重點產業鏈建設。圖為天津市武清區的交控技術裝備有限公司，工作人員在表面貼裝技術生產線操作。（新華社）

隨著大陸十四五規劃的推進，中國大陸產業信創和數位化轉型正在邁向深化發展的新階段。剛剛閉幕的天津兩會上，天津市市長張工在政府工作報告中提出，將深化重點產業鏈建設，建設大陸領先的信創產業（信息技術應用創新產業）基地，加快打造「中國信創谷」。

中新社報導，根據《中國信創谷發展規劃（2020—2025年）》，到2025年，中國信創谷的信創產業營業收入將達到人民幣1500億元，成為中國信創產業高質量發展的示範區。 　　

近年來，天津市調結構、換動能，深入實施製造業立市戰略，高起點佈局發展12條重點產業鏈，創新驅動發展能力進一步增強。其中，信創產業是被第一個點將的產業鏈。

「突破關鍵技術，天津將信創產業作為推進自主創新和原始創新、加快新舊動能轉換的重要戰略引擎，不斷加大信創產業佈局力度。」天津市人大代表、麒麟軟件有限公司董事長諶志華表示，天津信創領域地技術優勢正不斷顯現，信創產業發展呈現出蓬勃生機。

2014年，中國電子信息產業集團與天津方面合作，在津落地了兩家信息技術企業，一家瞄準CPU，一家瞄準操作系統，前者叫飛騰，後者叫麒麟。自此，以飛騰CPU+麒麟操作系統為基礎的PK體系初步搭建。

如今，在PK體系的帶動下，中國信創谷實現了從CPU操作系統、數據庫、超算、網路安全到整機終端信創全產品鏈條，匯聚了包括曙光、麒麟軟件、360等1000多家上下游企業。天津已成為大陸信創產業鏈佈局最完整的城市之一。 　　

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