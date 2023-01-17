浙江 圍繞油氣走差異化路線

自貿區（港）是中國大陸改革開放的試驗田，也是推動經濟高質量發展的重要引擎。作為中國大陸參與國際油氣競爭的代表，中國（浙江）自由貿易試驗區（浙江自貿區）如何推進以油氣全產業鏈為核心的大宗商品投資便利化、貿易自由化？

中新社報導，近日，在浙江省兩會期間，多位人大代表提出，以一名新進「油氣玩家」身分進入全球燃供市場的浙江自貿區競逐全球，必須破題多重成長煩惱。 浙江自貿區在舟山掛牌成立。圍繞油氣全產業鏈建設，其走出一條差異化、特色化的改革探索道路，實現從「不產一滴油」到初步形成「萬億（兆）級油氣產業格局」的跨越。

2020年，浙江自貿區實現賦權擴區，並明確了大宗商品資源配置基地、新型國際貿易中心等五大功能定位。

浙江省人大代表、舟山市人大常委會黨組書記、主任張明超注意到，近年來，原油、鐵礦石等大宗商品價格跌宕起伏，特別是金屬礦石價格持續上漲，對大陸大宗物資穩定供應和經濟社會發展形成更加嚴峻的挑戰。 張明超表示，近年大陸利用自貿區為重要平台，探索了一批制度創新成果，但在石油等大宗商品投資自由化、貿易便利化等改革創新和制度型探索方面還存在著大宗商品儲備缺乏市場運作手段、進出口貿易仍實施許可證准入制度、交易制度未充分接軌國際規則等問題。

張明超建議，浙江自貿區構建新型大宗商品投資貿易自由化制度，「在舟山相關島嶼設立大宗商品海關監管特殊區域，實行一線完全放開、二線有序管理的通關監管政策」。

浙江省人大代表、浙江國際油氣交易中心有限公司財務部部長吳燕平建議，以浙江國際油氣交易中心為試點平台，在國際油價處於40美元至130美元之間時，以線上交易產生成品油市場化價格，不受成品油價格機制中的批發最高價格限制，後期在柴油線上交易平穩運行的基礎上，逐步探索增加試點區域。