龔正：上海經濟今年拚成長5.5%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海今年預期增長目標5.5%以上。圖為上海民眾豫園賞燈迎新年。（中新社）
上海今年預期增長目標5.5%以上。圖為上海民眾豫園賞燈迎新年。（中新社）

上海市第十六屆人民代表大會第一次會議15日閉幕，在隨後舉行的記者會上，上海市長龔正表示，剛剛過去的2022年，上海經濟走出了V型反彈；今年，全市經濟增長的預期目標為5.5%以上。

中新社報導，他指出，上海承擔一系列重大戰略任務，溢出帶動效益正在加快釋放。「去年我們發布了一大批穩增長、促發展的政策，政策效應持續顯現。再加上去年相對基數較低等客觀原因，我們有足夠的支撐，也有足夠的信心實現這一目標。」龔正說，希望通過量的合理增長，為更充分的就業、更穩定的物價創造更好的條件，進一步提振市場的信心，穩定社會預期。

龔正介紹，去年浦東新區經濟增長快於全市2個百分點左右，占比提高到36%以上；自貿區臨港新片區主要經濟指標保持了兩位數的高速增長，簽約項目已達到1380個，涉及的總投資7745億元人民幣。去年上海實到外資達到了235億美元，連3年穩定在200億美元以上；新增60家跨國公司地區總部、25家外商投資研發中心。

龔正透露，上海已著眼搶占數位經濟、綠色低碳、元宇宙、智能終端四大新賽道產業，發布實施了一批行動方案。上海還在未來健康、未來智能、未來能源、未來空間和未來材料這五大方向，前瞻佈局了16個領域的未來產業。

他表示，去年3月份以來，上海先後發布實施了三輪穩增長助企紓困相關政策，各類市場主體減稅降費全年累計超過3000億元人民幣。調查顯示，60%以上受訪企業已從政策直接受益。到去年底為止，上海的城鎮調查失業率控制在4.5%左右；在全市大學畢業生數量再創新高的情況下，就業率達到94.3%。 　

龔正說，正在抓緊制定新一輪助企紓困，擴大需求，提振發展信心等政策舉措和行動方案，加大政策供給，提高政策的合力。上海將制定實施優化營商環境6.0版，持續推出一批含金量高、市場主體獲得感強的改革舉措，激發市場活力和發展內生動力。

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