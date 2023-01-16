陸專家估去年人口恐負增長 謎底明揭曉

大陸國家統計局將於17日上午，就2022年國民經濟運行情況召開記者會，公布最新GDP數據和人口總量、人均收入、就業情況等，在遭受新冠疫情等因素衝擊下，陸媒報導引述專家分析表示，2022年或最晚不超過2023年，大陸就會進入人口負增長時代，另據世界銀行、瑞銀等預測，2022年大陸GDP成長率將僅為2.7%左右。

據大陸國家統計局月初發布預告資訊顯示，17日上午，大陸國新辦將舉行記者會，由統計局官員宣布2022年大陸國民經濟運行情況。

第一財經報導引述中國社科院前副院長蔡昉指出，大陸的人口總規模在2022年到達了峰值，比預期的要早很多，也意味著2023年開始，大陸人口就進入到負增長時代。

還有專家認為大陸的人口負增長時代，可能去年就已經到來。中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛說，按照2020年第七次大陸全國人口普查數據，對未來80年大陸人口成長和高齡化趨勢的多情景預測發現，負增長比預期更早，2021年已成為峰值年，2022年起進入歷史性負增長階段，並在未來呈現出階段性加速趨勢。

陳衛認為，由於近年婚姻觀念加速轉變、新冠肺炎疫情持續衝擊等原因，導致大陸生育率加速下降，人口負增長到來的時間比以往預測的時間提前5到10年，人口峰值也比以往預測結果低1000萬到4000萬。

因此，蔡昉提醒，未來養老資源不充分的問題會更加突出，消費將會抑制甚至制約大陸經濟增長，成為一個常態的制約因素，這也是一個嶄新的挑戰。

另一方面，由於去年大陸受新冠疫情衝擊，GDP成長率和就業率等數據也不容樂觀，據世界銀行、瑞銀進行發布報告預計，大陸2022年GDP成長率為2.7%，兩機構預測值均較先前下修；大陸Wind資訊也預計，去年第四季大陸GDP僅成長1.9%，全年成長率2.8%，低於5.5%的設定目標。

去年1月17日，大陸國家統計局公布數據顯示，截至2021年底，大陸全國人口為14.13億人，自然增長率為千分之0.34。另據大陸國家統計局最終核算數據，2021年大陸GDP成長率為8.4%，2020年為2.2%。

但隨著大陸開放邊境，放寬疫情防控措施，中國科學院預測科學研究中心近日發布預測數據指出，2023年大陸經濟成長將呈現前後低中間高的倒「U」型，全年成長率有望達到6%。