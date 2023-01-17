陸委會強化急難救助 設赴陸動態登錄系統

經濟日報／ 記者陳政錄／台北報導

隨兩岸相繼放寬邊境管制，國人往返兩岸將更頻繁，陸委會昨（16）日宣布，即日起於官網開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁，民眾因各種事由赴陸時，均可先登錄個人資料及聯繫方式，以利在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。

2019年因應香港反送中」運動，陸委會當時開設「國人赴港澳動態登錄網頁」，以利政府掌握赴港澳國人動態。近年來，有部分民團反映，由於兩岸關係不佳，造成國人赴陸面臨風險，陸委會去年7月曾回應稱，已將建置國人赴陸的登錄系統納入政策參考。

陸委會指出，為加強對赴陸國人的急難救助服務，即日起於官網開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁，國人因各種事由赴陸時，均可於出發前利用該網頁登錄個人資料及聯繫方式，以利國人在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。

陸委會 香港 反送中

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