大陸房地產市場即將從國有房企率先復甦，國際投行高盛上調2023年預測，指大陸房地產投資萎縮程度將有所縮小，預料今年銷售降幅也會收窄，並預期國有房企將從需求復甦中受益最大。

大陸國家統計局數據顯示，2022年1至11月大陸全國商品房銷售面積12.1億平方公尺，年減23.3％，商品房銷售額人民幣11.9兆元，年減26.6％，規模跌回多年前。

易居企業集團CEO丁祖昱曾公開表示，2022年整個大陸房地產市場的規模回到了2015年，而其實2013、2014、2015年的市場規模差不多，所以也可以說，回到了近十年前。

高盛指出，在中國大陸政府近期推出多項支持措施後，政策方向變得更加明確，但「沒有跡象顯示行業形勢很快會徹底扭轉」，面臨高流動性壓力的開發商可能會繼續提出債務展期和重組要求，中國大陸房地產市場的全面復甦，不僅需要進一步的流動性支持，還需要政府加速刺激需求。

高盛認為，國有房企將從需求復甦中受益最大，而獲得全面信貸支持的民營開發商也將受益於可售資源改善和需求復甦。高盛並對綠城中國和新城發展評級從「中性」上調至「買入」。