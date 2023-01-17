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陸70城新屋價連九跌

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
據算術平均計算，去年12月70個城市新建商品住宅價格指數年跌2.3％，連續九個月下跌。（中新社）
據算術平均計算，去年12月70個城市新建商品住宅價格指數年跌2.3％，連續九個月下跌。（中新社）

大陸房市持續低迷不振，大陸國家統計局公布數據，去年12月70個大中城市房價，據算術平均計算，70個城市新建商品住宅價格指數年跌2.3％，連續九個月下跌。

數據顯示，70大城市中，12月新建商品住宅銷售價格較11月下降城市有55個，比11月增加四個；二手住宅銷售價格較11月下降城市有63個，比11月增加一個，下跌城市數量創去年全年最高。

界面新聞報導，分析師指出，去年12月疫情加劇是影響房市熱度主要原因之一，雖然去年底以來，房地產寬鬆政策頻出，但包括「金融16條」、融資「三支箭」的措施主要是聚焦房企端，對提振購房者信心效果有限。

大陸國家統計局數據顯示，去年12月「北上廣深」四個一線城市新建商品住宅銷售價格由月減0.2％轉為持平；二手住宅銷售價格月減0.5％，降幅比11月擴大0.1個百分點。

根據算術平均計算，去年12月70個城市新建商品住宅價格指數月跌0.2％，與11月相同，已連跌16個月；年跌2.3％，也連續九個月下跌。

從更能反映市場狀況的二手房價格來看，2022年12月二手房價按年上漲的城市僅有六個，漲幅較大的依次是成都（年漲9.1％）、北京（年漲3.9％）、上海（年漲2.6％）、南充（年漲1.4％）。

去年12月房價按年下跌的64城中，降幅最大的三個城市都在東北地區，以牡丹江二手房價年降11.6％最大，其次是哈爾濱，年降9.1％，再來是吉林，下降8.6％。一線城市中，廣州和深圳分別年跌0.5％和3.7％。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進指出，總體上，人口規模有優勢的城市，二手房市場相對健康，但顯然，在房市低迷的大背景下，這類城市明顯偏少。

二手房 房地產 上海

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