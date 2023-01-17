海南自貿港壓力測試 封關運作

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
海南自貿港加壓測試全島封關運作。圖為海南自貿港重點園區的洋浦保稅港區。（新華社）
海南自貿港加壓測試全島封關運作。圖為海南自貿港重點園區的洋浦保稅港區。（新華社）

全島封關運作是海南自貿港建設的一號工程。正在召開的海南兩會提出，確保2025年底如期順利封關運作，從更廣範圍、更深層次充分實施壓力測試。

中新社報導，海南全島封關運作準備工作在2022年全面啟動，計劃2024年底前完成封關各項準備。今年的海南省政府工作報告中提到，年內要完工封關硬體項目主體工程，基本形成科學高效的二線口岸監管模式和整體通關流程。

「全島封關軟硬體基本成型，將給市場主體提供充足的研判和準備時間。」中國南海研究院海南自由貿易港研究中心主任于濤說，由於海南自貿港政策的獨特性，全島封關前要盡快完善實施細則，加強政策宣介。 　　壓力測試是保證實現海南全島封關運作的必要措施。2020年6月《海南自由貿易港建設總體方案》公佈後，一籃子封關壓力測試在洋浦保稅港區內進行。 　　

海南省人大代表、洋浦保稅港區發展局局長張洪光說，洋浦保稅港區從政策落地和擴大經濟流量兩方面實現了政策早期收穫，自2020年6月至2022年底，園區進出口總值增長了22倍，稅收增長超20倍。

自由貿易 南海

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