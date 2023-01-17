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緊連粵港澳大灣區 廣西加速融入
與粵港澳大灣區緊密相連的廣西壯族自治區，當前正在謀劃加速融入事宜。
中新社報導，1月11日至17日，廣西兩會在南寧舉行。當地2023年政府工作報告提出，要積極融入粵港澳大灣區建設，深化拓展桂港、桂澳重點領域合作。時隔兩年，廣西政協港澳委員紛紛圍繞廣西如何加速融入粵港澳大灣區建言獻策。
作為中國大陸唯一與東協國家陸海相鄰的省區，廣西積極承接粵港澳大灣區產業轉移，構建面向東協跨境產業鏈。對此，廣西政協委員、澳門廣西聯誼總會副會長陳榮華提出，以重大項目建設為抓手，升級桂港澳交流合作新平台，堅持項目為王，桂港澳合力推動招商引資實現新突破，發揮廣西區位優勢，深挖與東協合作。
陳榮華建議，廣西可建立、整合和擴大港澳與北部灣地區貨運為主的海運、空運航線，建設配套的貨運集散中心和產業合作園區基地，做大桂粵、港澳之間內河水運直通和陸路直通航線。 廣西政協委員、香港廣西總商會會長林梓軒認為，廣西加快承接珠三角、長三角等地區的電子信息產業轉移，發展高端電子元器件，支持龍頭企業構建「大灣區—北部灣—東協」供應鏈，打造面向東協的區域性電子信息高端製造和研發基地。 林梓軒還建議，廣西加大金融財政支持力度，探索推廣知識產權質押貸款和股權質押貸款等方式，投資資金優先支持跨境產業鏈重點項目，引導社會資本、金融機構跟進投資。
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