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陸為泰國研發電動車 將投入使用

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中車大連機車車輛有限公司（大連機車）15日發布消息稱，由該公司為泰國研製的首輛電池動力機車近日在泰國曼谷順利通過系列測試，將於近期投入使用，這是中國大陸新能源機車首次出口東南亞

中新社報導，近年來，隨著軌道交通行業的不斷發展，節能環保型機車受到世界各國的青睞。2021年，大連機車與泰國業主簽訂電池動力機車供應合約，大連機車開始研發新型新能源客貨通用交流傳動機車。2022年7月，首台出口泰國電池動力機車從天津裝船發往泰國。

該車型是大連機車研發的新型客貨通用交流傳動米軌新能源機車。機車採用純電池動力驅動，最高運行速度為每小時120公里。該機車可以實現牽引2500噸貨車，速度達到每小時70公里；牽引1000噸客車時，最大速度可以達到每小時100公里。

泰國國家鐵路局局長尼祿在致詞中說，此電池動力機車是泰國電動機車的示範項目，有利於泰國鐵路在公共交通運輸方面提供更加高效、安全的服務。 　　

當前，大多數東南亞國家的電氣化線路覆蓋率都相對較低，未來對於新能源機車的需求將不斷提高。

大連機車方面表示，泰國地處東協的要塞位置，此次發運的純電池動力機車走進泰國可以廣泛輻射周邊國家市場，並帶動整個東南亞國家的市場開發。

泰國 東南亞

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