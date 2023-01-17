四川外貿總值 破1兆人民幣大關

根據成都海關消息，2022年四川貨物貿易進出口總值10076.7億元（人民幣，下同），首次突破一兆元大關，同比（下同）增長6.1%。其中，出口6215.1億元，增長9.2%；進口3861.6億元，增長1.3%。

中新社報導，2022年成都市外貿進出口8346.4億元，占四川進出口總值的82.8%。眉山、樂山兩市2022年分別進出口119.2億元和110.4億元，進出口規模首次突破百億元大關，宜賓、綿陽、德陽、瀘州等市進出口均保持快速增長，四川外貿超百億城市增加至7個。

在四川外貿加速發展的背後，中歐班列這條「鋼鐵駝隊」發揮了重要作用。2022年，成都海關累計監管中歐班列開行超過2000列。滿載貨物的中歐班列不分晝夜穿行在歐亞大陸之間，連通了中國大陸境外超百個站點和境內30個城市，最短10天一趟班列就能從天府之國抵達歐洲。

2021年12月，成都青白江國際鐵路港正式啟動「成都-寮國萬象」中老（中寮）國際貨運班列，至今已實現「周周班」常態化運行，自成都始發的貨物最快可在5天內抵達寮國萬象，在助推四川加快融入中國-中南半島經濟走廊方面發揮了重要作用。2022年5月，採用鐵路快速通關新模式的中老貨運班列開行後，單櫃可為企業節省成本約200元，壓縮進口通關時間24小時以上。

2022年，四川在拓展民眾「買全球」消費供給網絡的同時，企業海外倉建設也在提速，企業「賣全球」更加便捷。截至目前，四川共有47家企業、62個海外倉在成都海關備案。2022年跨境電商海外倉出口貨值9億元，較上年增長1.6倍。

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效一年多來，釋放了巨大活力，為外貿主體帶來越來越多的政策紅利。2022年四川RCEP項下進口貨物貨值2.8億元，成都海關為105家出口企業簽發RCEP項下證書2439份，簽證金額合計133.8億元，農業、化工、新能源等產業受益明顯。