貪腐觸目驚心 騰訊2022年辭退百余名員工

騰訊集團反舞弊調查部微信公眾號"陽光騰訊"1月16日發布一項通報稱，2022年全年，騰訊反舞弊調查部共發現並查處觸犯"騰訊高壓線"案件70余起，100余人因觸犯"騰訊高壓線"被辭退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。全年查處的案件和人員數量較2021年有所增加。

根據該通報，騰訊員工2022年度因涉嫌受賄或職務侵佔被查處、移送司法以及被法院判決的案件涉及該公司的PCG、雲計算和金融科技業務。PCG負責監督騰訊龐大的內容輸出，包括新聞、體育和電影。該部門數名員工經法院審理認定犯非國家工作人員受賄罪，被判處數月至三年有期徒刑。

該通報還公布了一份2022新增的騰訊將永不合作的主體清單。

據中國媒體報道，騰訊自2005年首次提出"騰訊高壓線"，將弄虛作假、收受賄賂、洩漏機密、不當競爭等違規行為視為"高壓線"，規定員工個人行為一旦觸及此界線，一律開除，永不錄用。如相關行為觸犯相關法律、法規，達到法定立案標准，騰訊將依法移送公安部門處理。此外，對於外部個人或公司參與騰訊員工違反"騰訊高壓線"事件的行為，騰訊將立即停止合作並將其列入黑名單，永不合作。

據界面新聞等媒體報道，2022年12月15日，騰訊集團執行長馬化騰在內部員工大會上談到騰訊內部的腐敗問題時說，騰訊內部的貪腐情況比較嚴峻，已經影響到業務開展。他表示，內部的貪腐問題"真的是觸目驚心"，很多業務做不起來，是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。

北京松綁

法新社在報道中指出，北京方面對網絡游戲的監管給騰訊帶來了沉重打擊，數百家公司承諾從產品中清除"政治有害"的內容，並根據政府的要求對未成年玩家實施限制。不過，該公司現已顯示出復蘇跡象，其股價自10月28日創下2017年以來的新低後，目前在香港股市上幾乎翻了一番。上個月，中國國家新聞出版署自18個月以來首次向外國網絡游戲發放許可證，預示著官方對網絡游戲行業的松綁。騰訊的《寶可夢大集結》也獲得發放許可。對這個世界頂尖的游戲制造商來說，北京的松綁也意味著該公司利潤滯漲期的結束。

（綜合報道）

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