中國政府整頓行動告終？ 滴滴出行宣布恢復新用戶註冊

中國大陸網約車巨企滴滴出行星期一（1月16日）宣佈，從即日起恢復新用戶註冊。這顯示大陸政府過去兩年對科技企業的監管、整頓行動將告終。

滴滴全球股份有限公司16日同時在官方微博發文，作出上述宣佈。

滴滴出行說，一年多來，該公司認真配合大陸國家網路安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，進行了全面整改。經報網路安全審查辦公室同意，即日起恢復滴滴出行的新用戶註冊。後續，該公司將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家網路安全。

路透13日引述知情人士報導，大陸政府最快將在下星期允許滴滴出行和其他所屬的App（應用）重返國內應用商店，顯示大陸政府過去兩年對科技企業的監管行動將告終。

2021年6月30日在美國首次公開募股（IPO）後不足幾天，滴滴出行App因「嚴重違法違規收集使用個人信息」，被中國大陸國家互聯網信息辦公室下架。之後，大陸國家網信辦再跟進下架包括滴滴出行和滴滴企業版等25款App。此後，滴滴一直等待有關當局批准恢復上述App的使用，包括允許新用戶註冊和下載上述應用。