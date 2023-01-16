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日媒：中國在人工智慧研究產出和質量上均擊敗美國

集微網／ 集微網

據日經亞洲報導，日經新聞的一項研究顯示，中國是人工智慧研究論文在數量和質量上都遠遠超過美國。其中，騰訊、阿裡巴巴和華為位列人工智慧研究的前10。

研究表明，中國在論文數量方面一直位居榜首。2021年，中國發表了43000篇論文，大約是美國的兩倍。

此外，該研究通過計算其他論文引用次數前10%的論文數量來衡量研究的質量。研究顯示，2012年，美國以629篇被引用次數最多的論文排名第一，中國以425篇位居第二。2021年，中國在被引用次數最多的論文中佔7401篇，超過美國的70%左右。

在2021年，騰訊、阿裡巴巴、華為和中國國家電網公司在數量和引用次數方面佔據了前10名中的四席。此外，百度在AI研究的數量和質量上都排在第11位。

報道稱，日本在人工智能領域已經失去了優勢，其在2021年的研究論文數量方面從2019年的第六位下滑至第九位。

美國 日本 百度

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