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台灣集成電路晶片出口連續七年增長

集微網／ 集微網

台灣集成電路晶片出口在2022年增長18.4%，實現連續七年增長，進一步鞏固了在全球半導體行業的領導地位。

據彭博社報導，根據台灣財政部門的數據，2022年台灣IC晶片出口增長18.4%，這也是連續第三年實現兩位數增長，在2020年和2021年分別增長22.0%和27.1%。在貿易因全球需求下降而承受巨大壓力之際，全球半導體銷售推動了台灣的出口。

巴克萊銀行經濟學家Bum Ki Son指出，台灣在該行業的重要性取決於台積電等巨頭的產出，台積電在全球半導體製造中佔據了一半以上的市場份額——尤其是在全球最尖端晶片的製造領域。

不久前台積電於法說會前公佈去年第四季業勣顯示，公司去年第四季營收為6255.3億元新台幣（約199.3億美元）。毛利率衝過預期達到62.2%，營業利潤率為52.0%，毛利率、營業利潤率雙雙改寫新高。

Bum Ki Son表示，該行業多元化的未來將取決於半導體製造廠的所在地。他列擧了台積電在新加坡和日本建廠的潛在計劃、英特爾在越南的投資，以及富士康在印度的計劃，這些擧措可能對該行業產生持久影響。

半導體 台積電 印度

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