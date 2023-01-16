瀾湄農業合作「把握兩契機」

瀾湄合作已開啟新的「金色五年」。正在舉行的雲南省兩會上，多個民主黨派雲南省委會和人大代表聚焦瀾湄區域農業合作，建議緊抓《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施、中老（中寮）鐵路開通等機遇，深化農業技術、產業發展等方面的農業交流合作，助力建設更為緊密的瀾湄國家命運共同體。

中新社報導，雲南是大陸參與瀾湄合作的前沿和重要省份。近年來，雲南以瀾湄合作作為輻射中心建設的重要載體，建立了雲南省農業對外合作聯席會議機制，積極開展瀾湄區域資源保護、農業科技、動植物疫病聯防聯控等農業領域交流合作。

雲南省人大代表、楚雄州農業科學院高級農藝師善從銳介紹，雲南楚雄選育的蠶豆新品種在緬甸和泰國試種後增產效果顯著。他建議在瀾湄區域國家深入開展蠶豆、水稻、大豆等農業優勢作物的合作，搭建國際合作平台，共享種質資源，開展聯合攻關、合作選育等，助力區域農業提質增產增效。

致公黨雲南省委會在集體提案中建議抓住RCEP關稅減讓、消費市場潛力釋放機遇，在滇緬農產品貿易優勢商品項下進一步細分種類、用足規則、挖掘需求。同時，加快布局跨境農業全產業鏈生產及加工基地，加快健全滇緬農業科技統籌協同的領導機制，加強科技資源整合及統籌佈局。