河南對歐招商 推動開放合作

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年河南省政府工作報告提出，該省將加快推進高水平開放合作，實施對歐招商引資專項行動。

中新社報導，1月14日，河南省十四屆人大一次會議開幕，省長王凱作政府工作報告時指出，2023年，該省將更大力度吸引和利用外資，發揮港資、台資、日韓和世界500強四個專班作用；實施對歐招商引資專項行動，建設好中德（許昌）產業園等一批國際合作項目；發揮好現有外資外貿企業作用，支持宇通、中鐵裝備、平高等企業開拓海外市場，吸引更多高質量外資。

報告說，河南將機制化辦好鄭州-盧森堡「空中絲綢之路」國際合作論壇，與第十四屆投洽會、豫商大會。

此外，河南提出更大力度發展口岸經濟、打造一流營商環境等擴大開放舉措。

報告稱，將推進鄭州機場三期擴建工程，開工建設鄭州航空郵件處理中心，到2025年鄭州航空口岸貨郵吞吐量突破100萬噸；高標準建設鄭州國際陸港航空港片區，推進中歐班列開行3000班次以上；整合重組省內港口資源，到2025年港口吞吐量突破1億噸；加快口岸、綜合保稅區等資源整合、功能集成，支持企業佈局海外倉，建設跨境電商孵化平台，提升通關便利化水平。

鄭州 外資

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