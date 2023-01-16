河南對歐招商 推動開放合作
2023年河南省政府工作報告提出，該省將加快推進高水平開放合作，實施對歐招商引資專項行動。
中新社報導，1月14日，河南省十四屆人大一次會議開幕，省長王凱作政府工作報告時指出，2023年，該省將更大力度吸引和利用外資，發揮港資、台資、日韓和世界500強四個專班作用；實施對歐招商引資專項行動，建設好中德（許昌）產業園等一批國際合作項目；發揮好現有外資外貿企業作用，支持宇通、中鐵裝備、平高等企業開拓海外市場，吸引更多高質量外資。
報告說，河南將機制化辦好鄭州-盧森堡「空中絲綢之路」國際合作論壇，與第十四屆投洽會、豫商大會。
此外，河南提出更大力度發展口岸經濟、打造一流營商環境等擴大開放舉措。
報告稱，將推進鄭州機場三期擴建工程，開工建設鄭州航空郵件處理中心，到2025年鄭州航空口岸貨郵吞吐量突破100萬噸；高標準建設鄭州國際陸港航空港片區，推進中歐班列開行3000班次以上；整合重組省內港口資源，到2025年港口吞吐量突破1億噸；加快口岸、綜合保稅區等資源整合、功能集成，支持企業佈局海外倉，建設跨境電商孵化平台，提升通關便利化水平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言