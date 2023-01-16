湖南產糧食 連3年逾600億斤

湖南2022年新建高標準農田460萬畝，糧食總產達603.6億斤，連續三年超600億斤；油茶籽產量穩居大陸第一。

中新社報導，湖南省十四屆人大一次會議14日在長沙開幕，該省政府工作報告披露上述數據。

湖南作為農業大省、大陸糧食主產區，肩負著保障糧食安全和重要農產品供給的責任，以佔大陸2.8％的耕地生產了全大陸4.5％的糧食。超級稻雙季畝產達1603.9公斤。

報告顯示，過去一年，湖南以端牢中國大陸飯碗為目標，抓住耕地和種子兩個要害，全面推行田長制，新建高標準農田460萬畝。

種業是農業的「晶片」。自2013年大陸首次提出建設種業強國，湖南就推出一系列政策支持種業發展，長沙「種業矽谷」建設更是上升至國家戰略層面。

2022年3月，瞄準大陸國內頂尖、世界一流的種業實驗室——岳麓山實驗室集聚區在位於長沙的隆平高科技園集中開工，計劃到2025年投入100億元人民幣，建設高標準科研基礎設施，組建一批功能研究部、公共創新平台、品種創製中心、成果轉化中心和科研試驗基地。

報告透露，2023年，湖南將全面落實糧食安全和耕地保護責任，實施糧食產能提升行動，確保糧食播種面積穩定在7135萬畝、產量逾600億斤；新建和改造高標準農田345萬畝；發揮隆平高科等種業領軍企業作用，加大重大良種聯合攻關，推廣低鎘水稻120萬畝左右。