集中優勢資源 陸央企加速整合

中國三峽集團與中交集團水利電力建設資源專業化整合項目簽約儀式14日在北京舉行。原屬中國三峽集團的中國水利電力對外有限公司（中水電公司）整體劃轉到中交集團。

今年開年以來，大陸央企專業化整合密集落地。近日，大陸國家電網有限公司與國家電力投資集團生物質發電項目開展專業化整合；中國電建與通用技術集團醫療資源專業化整合項目簽約。中國華能與中國海油、中國建材、中國船舶等13家中央企業開展集中簽約，涉及22個光伏（太陽能）發電和風電項目。

中新社報導，大陸國務院國有資產監督管理委員會副主任翁傑明在當日的簽約儀式上表示，這是大陸中央企業專業化整合新的具體實踐和成功探索，有利於中國三峽集團和中交集團突出主業、做強專業，實現資源配置效率和發展質量效益有效提升；有利於進一步強化核心競爭優勢，共同做強清潔能源產業鏈、價值鏈；有利於以產業協同「組合拳」提升國際競爭力，更好塑造中國品牌，加快建設世界一流企業。

中水電公司有近70年歷史，在80多個國家和地區成功建設了800多項水利水電和基礎設施工程項目。據介紹，中水電公司是中國水電行業最早「走出去」的企業，所建設的幾內亞凱樂塔水電站被印在當地貨幣上，建設的蘇丹麥洛維水電站是非洲最大的水電項目、被譽為蘇丹三峽工程。

據中國三峽集團董事長、黨組書記雷鳴山介紹，中水電公司2009年重組進入三峽集團，專注國際工程承包業務。他表示，中交集團是全球領先的特大型基礎設施綜合服務商，是亞洲最大的國際工程承包公司，與中水電公司資質、業務等方面互補性強。此次專業化整合有利於中水電公司與中交集團其他子企業協同運作、實現更高質量發展，從而產生「1+1>2」的效應。

中交集團董事長、黨委書記王彤宙表示，中交集團將把中水電公司定位為中交集團內專業化從事水利、電力、新型清潔能源業務的國內國際一體化經營的實體集團，集中中交集團優勢資源，從戰略、市場資源、人才隊伍、財務資金、資質和施工資源等各方面給與中水電全方位的支持，將中水電公司打造成為具有全球競爭力的科技型、管理型、質量型世界一流的水利電力和清潔能源工程承包商。