國內航空客運量增12%

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸春運首周（1月7日-13日），國內民航實際執行客運航班量連續七天成長，已達7萬班次以上，日均客運航班量突破1萬班次。大陸國內客運航班量比2022年春運首周成長12%，已恢復至疫情前同期八成以上水平。

此外，停運三年的香港與中國大陸高鐵昨（15）日復駛，香港出發的首班列車於7時3分由高鐵西九龍站駛往深圳北站；從深圳開往香港的首班列車則於5時46分出發。香港與大陸高鐵復駛，象徵兩地全面通關。不過，復運初期每天來往兩地各有5,000名額限制；兩地往來仍要提供48小時核酸（PCR）陰性證明。

瀟湘晨報報導，值得注意的是，春運第二天 （1月8日）大陸國內客運航班量時隔近五個月再次突破1萬班次；春運第七天（1月13日）國內客運航班量已漲至1.1萬班次以上。國際航班方面，春運首周國際及地區航線實際執飛客運航班量約1,600多班次，比2022年增長90%。

一連40天的春運於上周六（7日）開始，預估有近21億人次出行。大陸國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，1月14日全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客4,226.8萬人次，比上周成長5.1%，比2022年同期成長57.2%。

東航負責人表示，1月12日，東航飛行航班2,030班、承運旅客超21萬人次，為近半年來單日客流新高。東航15日執行的航班量、客流量繼續攀升，達到2,281班、23.76萬人次。東航出入境航線也迎來新一波回暖熱潮，三條港澳台地區航線於當日加密執行。

國際航班 春運 香港

延伸閱讀

中聯辦新主任：香港增強動能 要把握中國式現代化

停運三年香港往來大陸高鐵今復駛 陸港全面通關

Angelababy香港朝聖BLACKPINK曬自拍 大陸網友竟有激烈反應

郭碧婷、向佐終於合體 夫妻抱娃香港逛街 私下互動曝光

相關新聞

華為發股利2,812億 超預期

華為2022年度股利案曝光，華為內部論壇「心聲社區」有員工貼出華為2022年度股利方案，華為工會虛擬受限股份預計每股配發...

集中優勢資源 陸央企加速整合

中國三峽集團與中交集團水利電力建設資源專業化整合項目簽約儀式14日在北京舉行。原屬中國三峽集團的中國水利電力對外有限公司...

拚政績 山東官員逼企業虛報產值

中國大陸雷丁汽車創始人李國欣日前實名舉報山東官員，指控濰坊市昌樂縣縣委書記王驍為彰顯政績、美化經濟數據，自去年三月起，逼...

山東擴建青島港、煙台港 打造世界級港口群

根據正在召開的山東省兩會消息，2023年，山東將打造山東半島世界級港口群，建成青島港前灣港區自動化碼頭三期、煙台港西港區...

兩岸微流行／新能源職缺顯著增加

陸近年發展新能源、碳中和不遺餘力，相關職缺也成熱門選項。資料顯示，單以新能源汽車領域，去年第三季的應屆生職位就增加了百分...

新疆進出口總額 破2400億

2022年，新疆外貿進出口總額突破2400億元（人民幣，下同），創歷史新高，其中對中亞五國進出口1669億元，增長逾六成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。