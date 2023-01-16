國內航空客運量增12%

大陸春運首周（1月7日-13日），國內民航實際執行客運航班量連續七天成長，已達7萬班次以上，日均客運航班量突破1萬班次。大陸國內客運航班量比2022年春運首周成長12%，已恢復至疫情前同期八成以上水平。

此外，停運三年的香港與中國大陸高鐵昨（15）日復駛，香港出發的首班列車於7時3分由高鐵西九龍站駛往深圳北站；從深圳開往香港的首班列車則於5時46分出發。香港與大陸高鐵復駛，象徵兩地全面通關。不過，復運初期每天來往兩地各有5,000名額限制；兩地往來仍要提供48小時核酸（PCR）陰性證明。

瀟湘晨報報導，值得注意的是，春運第二天 （1月8日）大陸國內客運航班量時隔近五個月再次突破1萬班次；春運第七天（1月13日）國內客運航班量已漲至1.1萬班次以上。國際航班方面，春運首周國際及地區航線實際執飛客運航班量約1,600多班次，比2022年增長90%。

一連40天的春運於上周六（7日）開始，預估有近21億人次出行。大陸國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，1月14日全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客4,226.8萬人次，比上周成長5.1%，比2022年同期成長57.2%。

東航負責人表示，1月12日，東航飛行航班2,030班、承運旅客超21萬人次，為近半年來單日客流新高。東航15日執行的航班量、客流量繼續攀升，達到2,281班、23.76萬人次。東航出入境航線也迎來新一波回暖熱潮，三條港澳台地區航線於當日加密執行。