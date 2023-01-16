北京今年GDP目標訂4.5%

北京市第十六屆人民代表大會第一次會議昨（15）日開幕，代市長殷勇作政府工作報告時指出，2022年北京市地區生產總值（GDP）預計實現正增長，2023年地區生產總值預估成長4.5％以上。

實際上，包括上海市、廣東省、江蘇省、浙江省、山東省等20多省市近日對2023年GDP增長目標預期大多超過5.5%背景下，北京將GDP成長目標定在4.5%以上，顯示出相對理性與務實的態度。

同時，北京部分區域GDP總量已經相當龐大，例如去年北京海澱區GDP就突破人民幣1兆元大關。

近五年以來，北京市經濟總量先後跨越人民幣3兆元、4兆元兩個台階，人均GDP超過人民幣18萬元、居大陸各省市首位，達到發達經濟體中等水準。

報告指出，今年北京經濟社會發展主要預期目標是地區生產總值增長4.5％以上，一般公共預算收入增長4％左右，城鎮調查失業率控制在5％以內，居民消費價格漲幅3％左右，居民收入增長與經濟增長基本同步。

報告回顧過去五年工作時指出，北京數位經濟發展優勢鞏固擴大，數位經濟增加值占地區生產總值比重達到42％左右，北京全社會研發投入強度保持在6％左右，躋身世界智慧財產權組織發布的全球百強科技集群前三名，國家級高新技術企業、專精特新小巨人企業和獨角獸企業數量均居全大陸各城市首位。

在中共中央經濟工作會議將著力擴大國內需求放在今年經濟工作首位的背景下，各地基本都將擴內需尤其是促消費列入今年重點工作安排。

北京政府工作報告指出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，加緊推進國際消費中心城市建設，深化商圈改造提升行動，統籌推進物流基地規劃建設，強化新消費地標載體建設，試點建設80個「一刻鐘便民生活圈」，提高生活性服務業品質，積極培育數位消費、文化消費、綠色消費、冰雪消費，加強商旅文體等消費跨界融合，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，讓消費熱起來、經濟活起來。