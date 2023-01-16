從投行看大陸／新版外商投資產業目錄分析

台商應從最新外商投資產業指導目錄，察覺官方對外商投資開放方向。

因為「外商投資產業目錄」決定了外商在大陸能投資哪些領域，哪些領域又禁止外商投資，所以包含台商在內的外商，在進入大陸投資前，都必須瞭解該目錄最新變化，才能做出符合最大利益的投資決策。

2023年1月1日起，大陸開始執行由國家發展改革委、商務部公布的最新《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》，目地在堅持高品質吸引外資、提升產業鏈供應鏈韌性。

此次《目錄》分兩部分，一是全國鼓勵外商投資產業目錄，其次是中西部地區外商投資優勢產業目錄。與2020年版相比，此次目錄除了擴大中西部目錄外，鼓勵外資投向製造業和生產性服務業，也成為新版《目錄》主軸。

分析此次目錄內容，首先是延續關鍵儀器設備、關鍵零部件、新材料研發等領域吸引外商投資的導向，例如零部件領域就新增和修改了盾構機軸承、自動駕駛等相關零部件、高性能輕金屬等內容。其次，將促進服務業和製造業融合發展作為修訂目錄的重點，例如技術服務領域就新增了低碳環保綠色節能節水的先進系統集成技術及服務，和海上風電裝備、海洋新能源裝備設計研發等內容；至於商務服務領域，則新增退役風電葉片及廢棄光伏元件回收處理和語言服務等項目。

除此之外，由於大陸中西部、東北地區對外貿易的物流成本進一步降低，加上勞動力成本、土地成本都相對低於東部地區，有能力承接較大規模的勞動密集型產業轉移，有利於形成新的產業集群。同時新版目錄還考慮了各省份的既有優勢，例如立足於農業資源優勢，對黑龍江、吉林、遼寧等省份新增了農畜產品加工等內容。

此次《目錄》將過去的三項優惠政策仍沿襲下來，分別是投資總額內進口自用設備免徵關稅、可按不低於所在地相對應全國工業用地出讓最低價標準的70％，作為確定出讓土地的底價；和西部地區和海南省按15％稅率繳納企業所得稅。

另外，除了最新版的外商投資產業指導目錄，還有些對外商開放投資領域的新規定也值得台商關注：

1、2022年10月底，國家發展改革委等部門印發《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提品質的若干政策措施》，目的在更好利用外資促進製造業高品質發展融入全球產業鏈的供應鏈。

2、2022年12月20日《國務院關於同意在瀋陽等六個城市開展服務業擴大開放綜合試點的批覆》，最早是北京2015年啟動服務業擴大開放綜合試點，例如外商可以在特定園區獨資設立演出經紀機構，並聚焦科學技術、互聯網和資訊、文化教育、金融、商務和旅遊、健康醫療等領域；2021年4月還首次將試點擴大範圍到天津、上海、海南、重慶等四地，並在上海虹橋商務區提供跨境發債、跨境併購等服務。

3、2022年12月30日，《中華人民共和國對外貿易法》修改，取消對外貿易經營者備案登記的規定；2023年1月5日國家發展改革委公布《企業中長期外債審核登記管理辦法》，企業借用外債特別是中長期外債，將是大陸政府有效利用外資、擴大雙向開放的重要內容。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)