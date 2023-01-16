數據安全產業 估後年規模1500億

根據大陸工信部消息，大陸工信部、國家網信辦、國家發展改革委等十六部門近日印發「關於促進數據安全產業發展的指導意見」，提出到2025年，數據安全產業基礎能力和綜合實力明顯增強，數據安全產業規模破人民幣1500億元，建成5個省部級及以上數據安全重點實驗室，攻關一批數據安全重點技術和產品。

新華社報導，發展數據安全產業對提高各行業各領域數據安全保障能力，加速數據要素市場培育和價值釋放，夯實數位中國建設和數位經濟發展基礎有重要意義。

指導意見聚焦數據安全保護及相關數據資源開發利用需求，提出促進數據安全產業發展的總體要求，分兩個階段明確發展目標。2025年，數據安全產業基礎能力和綜合實力明顯增強。2035年，數據安全產業進入繁榮成熟期。產業政策體系進一步健全，數據安全關鍵核心技術、重點產品發展水平和專業服務能力躋身世界先進行列，各領域數據安全應用意識和應用能力顯著提高。

指導意見分兩個層面明確促進數據安全產業發展七項重點任務，一個層面是圍繞產業本身要做什麼，明確了提升產業創新能力、壯大數據安全服務、推進標準體系建設和推廣技術產品應用四項重點任務；另一個層面圍繞以什麼為抓手，明確了構建產業繁榮生態、強化人才供給保障和深化國際合作交流三項重點任務。

提升產業創新能力方面，明確加強核心技術攻關，構建數據安全產品體系，發展面向重點行業領域需求的精細化、專業型數據安全產品，開發適合中小企業的解決方案和工具包。